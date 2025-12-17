Thé dansant Masevaux-Niederbruck
Thé dansant Masevaux-Niederbruck jeudi 9 avril 2026.
Thé dansant
rue du Stade Masevaux-Niederbruck Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-04-09 14:00:00
fin : 2026-04-09 18:00:00
Date(s) :
2026-04-09
Participez à un moment chaleureux et musical lors de ce thé dansant, animé par Jean-François Valence. Buvette sur place et pâtisserie offerte à 16h. Renseignements et réservations par téléphone.
rue du Stade Masevaux-Niederbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 6 36 10 13 27
English :
Join in the fun and music at this tea dance, hosted by Jean-François Valence. Refreshments on site and free pastries at 4pm. Information and reservations by telephone.
