Thé dansant

rue du Stade Masevaux-Niederbruck Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-04-09 14:00:00

fin : 2026-04-09 18:00:00

Date(s) :

2026-04-09

Participez à un moment chaleureux et musical lors de ce thé dansant, animé par Jean-François Valence. Buvette sur place et pâtisserie offerte à 16h. Renseignements et réservations par téléphone.

rue du Stade Masevaux-Niederbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 6 36 10 13 27

English :

Join in the fun and music at this tea dance, hosted by Jean-François Valence. Refreshments on site and free pastries at 4pm. Information and reservations by telephone.

L’événement Thé dansant Masevaux-Niederbruck a été mis à jour le 2025-12-17 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach