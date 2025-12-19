THÉ DANSANT Salle des fêtes Massegros Causses Gorges
THÉ DANSANT Salle des fêtes Massegros Causses Gorges dimanche 8 mars 2026.
THÉ DANSANT
Salle des fêtes Le Massegros Massegros Causses Gorges Lozère
Tarif : – – EUR
Demi-journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-08 15:00:00
fin : 2026-03-08
Date(s) :
2026-03-08
Le club de l’Ancise vous invite à leur Thé dansant à la salle des fêtes du Massegros de 15h à 19h30 animé par l’Orchestre Laurent Molinarie.
Pâtisseries offertes.
Le club de l’Ancise vous invite à leur Thé dansant à la salle des fêtes du Massegros de 15h à 19h30 animé par l’Orchestre Laurent Molinarie.
Pâtisseries offertes. .
Salle des fêtes Le Massegros Massegros Causses Gorges 48500 Lozère Occitanie +33 4 66 48 88 08
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Club de l’Ancise invites you to their Thé dansant at the salle des fêtes in Le Massegros from 3pm to 7:30pm, with music by the Laurent Molinarie Orchestra.
Complimentary pastries.
L’événement THÉ DANSANT Massegros Causses Gorges a été mis à jour le 2025-12-19 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn