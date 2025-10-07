Thé dansant Math And Co Le Palais Royan
Le Palais 42 avenue des Congrès Royan
Tarif : 15 EUR
entrée + 1 boisson chaude + 1 pâtisserie
7 octobre 2025 14:30:00
18:00:00
2025-10-07
On accueille l’Orchestre MathAndCo, un trio professionnel et dynamique de la région Auvergne, composé d’un batteur, d’un claviériste et d’un accordéoniste. Leur répertoire 100 % dansant, mêlant musette et variétés, s’adapte aux envies des danseurs.
Le Palais 42 avenue des Congrès Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 00 00 accueil.pdc@royanatlantique.fr
English :
We welcome the Orchestre MathAndCo, a dynamic, professional trio from the Auvergne region, comprising a drummer, a keyboard player and an accordionist. Their 100% danceable repertoire, mixing musette and variety, adapts to the dancers? desires.
German :
Wir begrüßen das Orchestre MathAndCo, ein professionelles und dynamisches Trio aus der Region Auvergne, das aus einem Schlagzeuger, einem Keyboarder und einem Akkordeonisten besteht. Ihr zu 100 % tanzbares Repertoire, das Musette und Varieté miteinander verbindet, passt sich den Wünschen der Tänzer an.
Italiano :
Diamo il benvenuto all’Orchestre MathAndCo, un trio professionale e dinamico della regione dell’Alvernia, composto da un batterista, un tastierista e un fisarmonicista. Il loro repertorio 100% ballabile, un mix di musette e varietà, si adatta all’umore dei ballerini.
Espanol :
Damos la bienvenida a la Orchestre MathAndCo, un trío profesional y dinámico de la región de Auvernia, compuesto por un batería, un teclista y un acordeonista. Su repertorio 100% bailable, mezcla de musette y variedades, se adapta al estado de ánimo de los bailarines.
