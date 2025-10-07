Thé dansant Math And Co Le Palais Royan

Thé dansant Math And Co Le Palais Royan mardi 7 octobre 2025.

Thé dansant Math And Co

Le Palais 42 avenue des Congrès Royan Charente-Maritime

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

entrée + 1 boisson chaude + 1 pâtisserie

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-07 14:30:00

fin : 2025-10-07 18:00:00

Date(s) :

2025-10-07

On accueille l’Orchestre MathAndCo, un trio professionnel et dynamique de la région Auvergne, composé d’un batteur, d’un claviériste et d’un accordéoniste. Leur répertoire 100 % dansant, mêlant musette et variétés, s’adapte aux envies des danseurs.

Le Palais 42 avenue des Congrès Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 00 00 accueil.pdc@royanatlantique.fr

English :

We welcome the Orchestre MathAndCo, a dynamic, professional trio from the Auvergne region, comprising a drummer, a keyboard player and an accordionist. Their 100% danceable repertoire, mixing musette and variety, adapts to the dancers? desires.

German :

Wir begrüßen das Orchestre MathAndCo, ein professionelles und dynamisches Trio aus der Region Auvergne, das aus einem Schlagzeuger, einem Keyboarder und einem Akkordeonisten besteht. Ihr zu 100 % tanzbares Repertoire, das Musette und Varieté miteinander verbindet, passt sich den Wünschen der Tänzer an.

Italiano :

Diamo il benvenuto all’Orchestre MathAndCo, un trio professionale e dinamico della regione dell’Alvernia, composto da un batterista, un tastierista e un fisarmonicista. Il loro repertorio 100% ballabile, un mix di musette e varietà, si adatta all’umore dei ballerini.

Espanol :

Damos la bienvenida a la Orchestre MathAndCo, un trío profesional y dinámico de la región de Auvernia, compuesto por un batería, un teclista y un acordeonista. Su repertorio 100% bailable, mezcla de musette y variedades, se adapta al estado de ánimo de los bailarines.

L’événement Thé dansant Math And Co Royan a été mis à jour le 2025-08-30 par Royan Atlantique