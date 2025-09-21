Thé dansant Matha
Thé dansant Matha dimanche 21 septembre 2025.
Thé dansant
Salle des fêtes Matha Charente-Maritime
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21 14:30:00
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-21
Animation proposée par l’orchestre Diapason avec 3 musiciens.
Une pâtisserie est offerte.
.
Salle des fêtes Matha 17160 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 04 67 21
English :
false
German :
Unterhaltung durch das Orchester Diapason mit 3 Musikern.
Ein Gebäckstück wird angeboten.
Italiano :
Intrattenimento a cura dell’orchestra Diapason con 3 musicisti.
Viene offerta una torta.
Espanol :
Entretenimiento a cargo de la orquesta Diapason con 3 músicos.
Se ofrece una tarta.
L’événement Thé dansant Matha a été mis à jour le 2025-09-06 par Destination Vals de Saintonge / Charentes Tourisme