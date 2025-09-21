Thé dansant Matha

Thé dansant Matha dimanche 21 septembre 2025.

Thé dansant

Salle des fêtes Matha Charente-Maritime

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 14:30:00

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-21

Animation proposée par l’orchestre Diapason avec 3 musiciens.

Une pâtisserie est offerte.

.

Salle des fêtes Matha 17160 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 04 67 21

English :

false

German :

Unterhaltung durch das Orchester Diapason mit 3 Musikern.

Ein Gebäckstück wird angeboten.

Italiano :

Intrattenimento a cura dell’orchestra Diapason con 3 musicisti.

Viene offerta una torta.

Espanol :

Entretenimiento a cargo de la orquesta Diapason con 3 músicos.

Se ofrece una tarta.

L’événement Thé dansant Matha a été mis à jour le 2025-09-06 par Destination Vals de Saintonge / Charentes Tourisme