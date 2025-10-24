Thé dansant Mairie Meaulne-Vitray

Thé dansant Mairie Meaulne-Vitray vendredi 24 octobre 2025.

Thé dansant

Mairie 2 place de la Mairie Meaulne-Vitray Allier

Début : 2025-10-24 15:00:00

fin : 2025-10-24

2025-10-24

Vendredi 24 octobre dès 15h, venez danser à l’occasion de la 4ème édition du P’tit Bal à Kasma à la salle des fêtes de Meaulne ! Ambiance musicale garantie avec de nombreux artistes. Tombola et restauration le soir.

Mairie 2 place de la Mairie Meaulne-Vitray 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 12 38 88

English :

Friday October 24th from 3pm, come and dance to the 4th edition of the P’tit Bal à Kasma at the Meaulne village hall! Musical atmosphere guaranteed with a host of artists. Tombola and catering in the evening.

German :

Freitag, den 24. Oktober ab 15 Uhr: Tanzen Sie anlässlich der 4. Ausgabe des P’tit Bal à Kasma in der Festhalle von Meaulne! Garantierte musikalische Stimmung mit zahlreichen Künstlern. Tombola und Verpflegung am Abend.

Italiano :

Venerdì 24 ottobre, a partire dalle 15.00, venite a ballare alla quarta edizione del P’tit Bal à Kasma presso la sala del villaggio di Meaulne! Atmosfera musicale garantita con numerosi artisti. Tombola e ristorazione in serata.

Espanol :

El viernes 24 de octubre, a partir de las 15.00 h, venga a bailar toda la noche al 4º P’tit Bal à Kasma, en la sala del pueblo de Meaulne Ambiente musical garantizado con numerosos artistas. Tómbola y catering por la noche.

L’événement Thé dansant Meaulne-Vitray a été mis à jour le 2025-09-10 par Montluçon Tourisme