Thé dansant Domaine El Campo Salle de réception Mées
Thé dansant Domaine El Campo Salle de réception Mées jeudi 16 avril 2026.
Thé dansant
Domaine El Campo Salle de réception 1011 Route Constantine Mées Landes
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16
fin : 2026-04-16
Date(s) :
2026-04-16
Découvrez le talent et le dynamisme de Chantal Soulu, une artiste reconnue comme la véritable fée du musette . Avec sa voix envoûtante et son énergie communicative, elle saura vous faire danser et vibrer tout au long de l’après-midi.
Votre entrée inclut
L’accès à la piste de danse et une boisson offerte pour vous rafraîchir entre deux pas de danse.
Billetterie sur place.
On vous attend nombreux pour partager un beau moment convivial ! .
Domaine El Campo Salle de réception 1011 Route Constantine Mées 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 35 37 04 info@elcampo.fr
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English : Thé dansant
L’événement Thé dansant Mées a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Grand Dax