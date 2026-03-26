Thé dansant Domaine El Campo Salle de réception Mées

Thé dansant

Domaine El Campo Salle de réception 1011 Route Constantine Mées Landes

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16

fin : 2026-04-16

Date(s) :

2026-04-16

Découvrez le talent et le dynamisme de Chantal Soulu, une artiste reconnue comme la véritable fée du musette . Avec sa voix envoûtante et son énergie communicative, elle saura vous faire danser et vibrer tout au long de l’après-midi.

Votre entrée inclut

L’accès à la piste de danse et une boisson offerte pour vous rafraîchir entre deux pas de danse.

Billetterie sur place.

On vous attend nombreux pour partager un beau moment convivial ! .

Domaine El Campo Salle de réception 1011 Route Constantine Mées 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 35 37 04 info@elcampo.fr

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English : Thé dansant

L’événement Thé dansant Mées a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Grand Dax