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Thé dansant Domaine El Campo Salle de réception Mées

Thé dansant Domaine El Campo Salle de réception Mées jeudi 16 avril 2026.

Lieu : Domaine El Campo Salle de réception

Adresse : 1011 Route Constantine

Ville : 40990 Mées

Département : Landes

Début : jeudi 16 avril 2026

Fin : jeudi 16 avril 2026

Tarif : 10 10 10 Tarif de base plein tarif

Thé dansant

Domaine El Campo Salle de réception 1011 Route Constantine Mées Landes

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16
fin : 2026-04-16

Date(s) :
2026-04-16

Découvrez le talent et le dynamisme de Chantal Soulu, une artiste reconnue comme la véritable fée du musette . Avec sa voix envoûtante et son énergie communicative, elle saura vous faire danser et vibrer tout au long de l’après-midi.
Votre entrée inclut
L’accès à la piste de danse et une boisson offerte pour vous rafraîchir entre deux pas de danse.
Billetterie sur place.
On vous attend nombreux pour partager un beau moment convivial !   .

Domaine El Campo Salle de réception 1011 Route Constantine Mées 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 35 37 04  info@elcampo.fr

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English : Thé dansant

L’événement Thé dansant Mées a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Grand Dax