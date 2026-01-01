Thé dansant Meillant
Thé dansant Meillant dimanche 25 janvier 2026.
Thé dansant
34 Rue des Chaumes Meillant Cher
Tarif : 14 – 14 – EUR
14
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-25 14:30:00
fin : 2026-01-25
Date(s) :
2026-01-25
Organisé par l’Association du 1er R.I.
Thé dansant animé par l’Orchestre Philippe Martin. Galette des rois et verre de l’amitié offert. 14 € 14 .
34 Rue des Chaumes Meillant 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 6 43 65 65 40
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Organized by the Association du 1er R.I.
L’événement Thé dansant Meillant a été mis à jour le 2026-01-05 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE