Thé dansant Meillant

Thé dansant

34 Rue des Chaumes Meillant Cher

Tarif : 14 – 14 – EUR

14

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-25 14:30:00

fin : 2026-01-25

Date(s) :

2026-01-25

Organisé par l’Association du 1er R.I.

Thé dansant animé par l’Orchestre Philippe Martin. Galette des rois et verre de l’amitié offert. 14 € 14 .

34 Rue des Chaumes Meillant 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 6 43 65 65 40

English :

Organized by the Association du 1er R.I.

