Thé Dansant Salle Gambetta Miramont-de-Guyenne

Thé Dansant Salle Gambetta Miramont-de-Guyenne dimanche 26 octobre 2025.

Thé Dansant

Salle Gambetta Bd Gambetta Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne

Tarif : 11 – 11 – 11 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : 2025-10-26

Début : 2025-10-26

fin : 2025-10-26

Date(s) :

2025-10-26

Musique Périgord vous propose un thé dansant animé par Laurent Pire. Super ambiance !

Salle Gambetta Bd Gambetta Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 67 17

English : Thé Dansant

Musique Périgord invites you to a tea dance hosted by Laurent Pire. Great atmosphere!

German : Thé Dansant

Musique Périgord bietet Ihnen einen Tanztee an, der von Laurent Pire moderiert wird. Tolle Stimmung!

Italiano :

Musique Périgord ospiterà un tè danzante con Laurent Pire. Grande atmosfera!

Espanol : Thé Dansant

Musique Périgord organiza un baile del té con Laurent Pire. ¡Gran ambiente!

