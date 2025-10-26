Thé Dansant Salle Gambetta Miramont-de-Guyenne
Thé Dansant Salle Gambetta Miramont-de-Guyenne dimanche 26 octobre 2025.
Thé Dansant
Salle Gambetta Bd Gambetta Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne
Tarif : 11 – 11 – 11 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-26
fin : 2025-10-26
Date(s) :
2025-10-26
Musique Périgord vous propose un thé dansant animé par Laurent Pire. Super ambiance !
Musique Périgord vous propose un thé dansant animé par Laurent Pire. Super ambiance ! .
Salle Gambetta Bd Gambetta Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 67 17
English : Thé Dansant
Musique Périgord invites you to a tea dance hosted by Laurent Pire. Great atmosphere!
German : Thé Dansant
Musique Périgord bietet Ihnen einen Tanztee an, der von Laurent Pire moderiert wird. Tolle Stimmung!
Italiano :
Musique Périgord ospiterà un tè danzante con Laurent Pire. Grande atmosfera!
Espanol : Thé Dansant
Musique Périgord organiza un baile del té con Laurent Pire. ¡Gran ambiente!
L’événement Thé Dansant Miramont-de-Guyenne a été mis à jour le 2025-10-20 par OT du Pays de Lauzun