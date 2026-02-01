Thé dansant Site du Mazel Monistrol-sur-Loire
Thé dansant Site du Mazel Monistrol-sur-Loire samedi 7 février 2026.
Thé dansant
Site du Mazel La Capitelle Monistrol-sur-Loire Haute-Loire
Début : 2026-02-07 14:30:00
fin : 2026-02-07
2026-02-07
L’association Danse passion organise son traditionnel thé dansant.
Au programme Danses de salon, danses en ligne, latino, rock, etc.
Le rendez-vous (ouvert à tous) sera animé par deux musiciens ligériens bien connus, Daniel Torti et Alexandre
Site du Mazel La Capitelle Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14
English :
The Danse passion association organizes its traditional tea dance.
On the program: ballroom dancing, line dancing, Latino, rock, etc.
The event (open to all) will be hosted by two well-known musicians from the Loire Valley, Daniel Torti and Alexandre
L’événement Thé dansant Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2026-01-30 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron