Thé dansant Site du Mazel Monistrol-sur-Loire

Thé dansant

Site du Mazel La Capitelle Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Début : 2026-02-07 14:30:00

fin : 2026-02-07

2026-02-07

L’association Danse passion organise son traditionnel thé dansant.

Au programme Danses de salon, danses en ligne, latino, rock, etc.

Le rendez-vous (ouvert à tous) sera animé par deux musiciens ligériens bien connus, Daniel Torti et Alexandre

English :

The Danse passion association organizes its traditional tea dance.

On the program: ballroom dancing, line dancing, Latino, rock, etc.

The event (open to all) will be hosted by two well-known musicians from the Loire Valley, Daniel Torti and Alexandre

