Thé dansant Espace culturel Les Colonnes Montabard
Thé dansant
Espace culturel Les Colonnes 1110 Route de Clinchamps Montabard Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-04 14:00:00
fin : 2025-12-04 19:00:00
Date(s) :
2025-12-04
Thé dansant animé par Bruno Leblanc, accordéoniste.
> Le prix d’entrée comprend 1 viennoiserie
> Boissons payantes proposées .
Espace culturel Les Colonnes 1110 Route de Clinchamps Montabard 61160 Orne Normandie +33 7 61 18 96 80
