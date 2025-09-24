Thé dansant Montbard
Thé dansant
Espace Paul Eluard Montbard Côte-d’Or
La Ville de Montbard organise son second thé dansant de l’année, mercredi 24 septembre à partir de 14h30 à l’Espace Paul Eluard ! Animation assurée par Benjamin Durafour. Buvette sur place. Gratuit | Sur réservation jusqu’au 19 septembre 2025 (dans la limite des places disponibles).
Buvette et petite restauration sur place. .
Espace Paul Eluard Montbard 21500 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 92 51 17
