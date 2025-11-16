THÉ DANSANT Montberaud

THÉ DANSANT

SALLE DES FÊTES Montberaud Haute-Garonne

Début : 2025-11-16 14:30:00

Le Foyer rural et ses bénévoles vous invitent au dernier thé dansant de l’année agrémenté de son goûter et ses succulentes pâtisseries maison

Venez nombreux virevolter au son de l’accordéon de Benoît Renaillé

Le dimanche le 16 novembre à 14h30

Au plaisir de se retrouver et en préparation le réveillon de la St Sylvestre ou le meilleurs accueil vous sera réservé comme toujours à Montberaud .

SALLE DES FÊTES Montberaud 31220 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 98 59 37

English :

The Foyer rural and its volunteers invite you to the last tea dance of the year, with a snack and delicious home-made pastries

German :

Das Foyer rural und seine Freiwilligen laden Sie zum letzten Tanztee des Jahres ein, der mit einem Imbiss und köstlichem hausgemachtem Gebäck abgerundet wird

Italiano :

Il Foyer rurale e i suoi volontari vi invitano all’ultimo tè danzante dell’anno, con una merenda e deliziosi pasticcini fatti in casa

Espanol :

El Foyer rural y sus voluntarios le invitan al último baile del té del año, con una merienda y deliciosas pastas caseras

