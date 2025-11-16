THÉ DANSANT Montberaud
THÉ DANSANT Montberaud dimanche 16 novembre 2025.
THÉ DANSANT
SALLE DES FÊTES Montberaud Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-16 14:30:00
fin : 2025-11-16
Date(s) :
2025-11-16
Le Foyer rural et ses bénévoles vous invitent au dernier thé dansant de l’année agrémenté de son goûter et ses succulentes pâtisseries maison
Venez nombreux virevolter au son de l’accordéon de Benoît Renaillé
Le dimanche le 16 novembre à 14h30
Au plaisir de se retrouver et en préparation le réveillon de la St Sylvestre ou le meilleurs accueil vous sera réservé comme toujours à Montberaud .
SALLE DES FÊTES Montberaud 31220 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 98 59 37
English :
The Foyer rural and its volunteers invite you to the last tea dance of the year, with a snack and delicious home-made pastries
German :
Das Foyer rural und seine Freiwilligen laden Sie zum letzten Tanztee des Jahres ein, der mit einem Imbiss und köstlichem hausgemachtem Gebäck abgerundet wird
Italiano :
Il Foyer rurale e i suoi volontari vi invitano all’ultimo tè danzante dell’anno, con una merenda e deliziosi pasticcini fatti in casa
Espanol :
El Foyer rural y sus voluntarios le invitan al último baile del té del año, con una merienda y deliciosas pastas caseras
L’événement THÉ DANSANT Montberaud a été mis à jour le 2025-11-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE