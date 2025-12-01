Thé dansant Salle des fêtes Moulins

Thé dansant Salle des fêtes Moulins dimanche 14 décembre 2025.

Thé dansant

Salle des fêtes Place du maréchal de Lattre de Tassigny Moulins Allier

Tarif : 12 – 12 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 14:30:00

fin : 2025-12-14 20:00:00

Date(s) :

2025-12-14

Le club Moulinois de l’âge d’or organise un thé dansant animé par l’orchestre Gil Orchestra.

Salle des fêtes Place du maréchal de Lattre de Tassigny Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 88 62 54 01

English :

The Club Moulinois de l’âge d’or organizes a tea dance with the Gil Orchestra.

German :

Der Club Moulinois de l’âge d’or organisiert einen Tanztee, der von dem Orchester Gil Orchestra begleitet wird.

Italiano :

Il Moulin Golden Age Club organizza un tè danzante con l’orchestra Gil.

Espanol :

El Club de la Edad de Oro del Moulin organiza un baile del té con la Orquesta Gil.

L’événement Thé dansant Moulins a été mis à jour le 2025-10-20 par Office du tourisme de Moulins & sa région