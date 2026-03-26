Thé dansant place de Lattre de Tassigny Moulins

Thé dansant

place de Lattre de Tassigny Salle des fêtes Moulins Allier

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 14:30:00

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Un moment convivial au rythme de la danse de salon ! Laissez-vous porter par la musique, partagez un instant chaleureux et venez profiter d’une ambiance festive ouverte à tous, danseurs débutants comme confirmés.

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place de Lattre de Tassigny Salle des fêtes Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 48 12 12 53

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English :

A convivial moment to the rhythm of ballroom dancing! Let yourself be carried away by the music, share a warm moment and enjoy a festive atmosphere open to all, beginners and experienced dancers alike.

L’événement Thé dansant Moulins a été mis à jour le 2026-03-24 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région