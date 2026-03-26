Thé dansant place de Lattre de Tassigny Moulins

Thé dansant place de Lattre de Tassigny Moulins dimanche 29 mars 2026.

Thé dansant

place de Lattre de Tassigny Salle des fêtes Moulins Allier

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 14:30:00
fin : 2026-03-29

Date(s) :
2026-03-29

Un moment convivial au rythme de la danse de salon ! Laissez-vous porter par la musique, partagez un instant chaleureux et venez profiter d’une ambiance festive ouverte à tous, danseurs débutants comme confirmés.
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place de Lattre de Tassigny Salle des fêtes Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 48 12 12 53 

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English :

A convivial moment to the rhythm of ballroom dancing! Let yourself be carried away by the music, share a warm moment and enjoy a festive atmosphere open to all, beginners and experienced dancers alike.

L’événement Thé dansant Moulins a été mis à jour le 2026-03-24 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région

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