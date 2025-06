THÉ DANSANT – SALLE HORIZON PYRÉNÉES. Muret 26 juin 2025 14:30

Haute-Garonne

THÉ DANSANT SALLE HORIZON PYRÉNÉES. Avenue des Pyréneés Muret Haute-Garonne

Début : 2025-06-26 14:30:00

fin : 2025-06-26 18:00:00

2025-06-26

Pour partager un moment de convivialité, pour danser entre amis ou connaissances, passez l’après-midi en musique avec Alex Lorenzo.

La ville de Muret a décidé la mise en place de « thés dansants » à la salle Horizon Pyrénées.

Buvette et petite restauration sur place. .

SALLE HORIZON PYRÉNÉES. Avenue des Pyréneés

Muret 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 51 90 50

English :

To share a moment of conviviality, to dance with friends or acquaintances, spend the afternoon in music with Alex Lorenzo.

German :

Um einen geselligen Moment zu teilen, um mit Freunden oder Bekannten zu tanzen, verbringen Sie den Nachmittag mit Musik von Alex Lorenzo.

Italiano :

Condividere un momento di convivialità, ballare con amici o conoscenti, trascorrere il pomeriggio in musica con Alex Lorenzo.

Espanol :

Comparta un momento de convivencia, baile con amigos o conocidos, pase la tarde al ritmo de la música de Alex Lorenzo.

L’événement THÉ DANSANT Muret a été mis à jour le 2025-06-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE