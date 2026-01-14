THÉ DANSANT SALLE HORIZON Muret
THÉ DANSANT
SALLE HORIZON Avenue des Pyrénées Muret Haute-Garonne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-04-23 14:30:00
fin : 2026-04-23 18:00:00
2026-04-23
La ville de Muret a décidé la mise en place de thés dansants à la salle Horizon Pyrénées.
Pour partager un moment de convivialité, pour danser entres amis ou connaissances, passez l’après-midi en musique. 10 .
SALLE HORIZON Avenue des Pyrénées Muret 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 51 90 50
English :
The town of Muret has decided to organize tea dances at the Salle Horizon Pyrénées.
