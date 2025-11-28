Thé dansant Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-28 15:00 – 17:00

Gratuit : non 2€ 2€ à régler sur place en espèces. Adulte, Senior

Le centre socioculturel Accoord St Joseph de Porterie et l’ORPAN organisent un thé dansant à destination des seniors !Nous sommes ravies de vous proposer ce temps festif vendredi 28 novembre de 15h à 17h au sein de la salle polyvalente de la maison des associations (478 route de St Joseph).Un accordéoniste accompagnera vos danses, et nous vous proposerons thé, café ainsi que brioche pour la convivialité.Inscription préalable souhaitée au 02 44 76 11 00.

Nantes Erdre Nantes 44300

0244761100