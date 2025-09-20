Thé dansant Salle du Pré Bourru Naves

Salle du Pré Bourru 8 Rue du Pré Bourru Naves Corrèze

Le Thé Dansant de 15h à 19h sera animé par Sylvie Nauges et son Orchestre, pour le plaisir de tous ceux qui aiment valser, guincher ou simplement profiter d’une belle ambiance musicale.

Tarifs

Entrée seule 12 € (avec une pâtisserie offerte)

Entrée + Repas 27 €

️ Après la danse, place au repas préparé par le club de rugby NSL

Pâté de pommes de terre cuit au feu de bois/salade

Fromage

Dessert

✨ Et pour prolonger la fête, nous vous proposons une clôture dansante de 21h à 22h30.

Réservations et renseignements 06 07 64 49 23 | navydanse@gmail.com .

