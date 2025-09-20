Thé dansant Salle du Pré Bourru Naves
Thé dansant Salle du Pré Bourru Naves samedi 20 septembre 2025.
Thé dansant
Salle du Pré Bourru 8 Rue du Pré Bourru Naves Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-20
Date(s) :
2025-09-20
Le Thé Dansant de 15h à 19h sera animé par Sylvie Nauges et son Orchestre, pour le plaisir de tous ceux qui aiment valser, guincher ou simplement profiter d’une belle ambiance musicale.
Tarifs
Entrée seule 12 € (avec une pâtisserie offerte)
Entrée + Repas 27 €
️ Après la danse, place au repas préparé par le club de rugby NSL
Pâté de pommes de terre cuit au feu de bois/salade
Fromage
Dessert
✨ Et pour prolonger la fête, nous vous proposons une clôture dansante de 21h à 22h30.
Réservations et renseignements 06 07 64 49 23 | navydanse@gmail.com .
Salle du Pré Bourru 8 Rue du Pré Bourru Naves 19460 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 64 49 23 navydanse@gmail.com
English : Thé dansant
German : Thé dansant
Italiano :
Espanol : Thé dansant
L’événement Thé dansant Naves a été mis à jour le 2025-09-11 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze