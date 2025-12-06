Thé Dansant Salle du Pré Bourru Naves
Thé Dansant Salle du Pré Bourru Naves samedi 6 décembre 2025.
Thé Dansant
Salle du Pré Bourru 8 Rue du Pré Bourru Naves Corrèze
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06
2025-12-06
AU PROGRAMME
Thé Dansant de 15h à 19h
Ambiance garantie avec Denis SALESSE et son orchestre accompagné d’un jeune et talentueux accordéoniste: Baptiste GUICHARD un après-midi de danse et de musique dans la joie et la convivialité !
Entrée seule 12€ (avec une pâtisserie offerte pour adoucir votre pause gourmande)
️ Repas du soir Potage, Aligot-saucisse, dessert
À partir de 19h30, régalez-vous autour d’un bon plat partagé dans la bonne humeur !
Entrée + repas 27€
Et pour clôturer la journée en beauté
Clôture dansante de 21h à 22h30 encore un moment pour bouger, sourire et profiter ! .
Salle du Pré Bourru 8 Rue du Pré Bourru Naves 19460 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 64 49 23 navydanse@gmail.com
