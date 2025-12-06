Thé Dansant Salle du Pré Bourru Naves

Thé Dansant

Salle du Pré Bourru 8 Rue du Pré Bourru Naves Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

AU PROGRAMME

Thé Dansant de 15h à 19h

Ambiance garantie avec Denis SALESSE et son orchestre accompagné d’un jeune et talentueux accordéoniste: Baptiste GUICHARD un après-midi de danse et de musique dans la joie et la convivialité !

Entrée seule 12€ (avec une pâtisserie offerte pour adoucir votre pause gourmande)

️ Repas du soir Potage, Aligot-saucisse, dessert

À partir de 19h30, régalez-vous autour d’un bon plat partagé dans la bonne humeur !

Entrée + repas 27€

Et pour clôturer la journée en beauté

Clôture dansante de 21h à 22h30 encore un moment pour bouger, sourire et profiter ! .

Salle du Pré Bourru 8 Rue du Pré Bourru Naves 19460 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 64 49 23 navydanse@gmail.com

English : Thé Dansant

L’événement Thé Dansant Naves a été mis à jour le 2025-11-27 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze