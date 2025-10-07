Thé dansant Obernai

Thé dansant

rue de Sélestat Obernai Bas-Rhin

Début : Mardi 2025-10-07 14:30:00

fin : 2025-11-04 18:00:00

2025-10-07 2025-11-04 2025-12-02

Un rendez-vous incontournable à ne pas manquer, animé par le Duo Excellence. Buvette sur place, collation offerte aux participants.

Avis aux amateurs ! Le prochain thé dansant, rendez-vous incontournable des passionnés de danse, se déroulera à la salle des fêtes animé par le Duo Excellence. Buvette sur place, collation offerte aux participants. Réservez vos places auprès de l’accueil du centre socio-culturel Arthur Rimbaud au 03 88 95 01 24 ou info@cscarimbaud.com .

rue de Sélestat Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 01 24 info@cscarimbaud.com

English :

A not-to-be-missed event, hosted by Duo Excellence. Refreshment bar on site, snack offered to participants.

German :

Ein unumgänglicher Termin, den Sie nicht verpassen sollten, moderiert vom Duo Excellence. Getränke vor Ort, Snacks für die Teilnehmer.

Italiano :

Un evento da non perdere, ospitato da Duo Excellence. Bar per il ristoro in loco, spuntini per i partecipanti.

Espanol :

Una cita ineludible organizada por Duo Excellence. Bar y tentempiés para los participantes.

