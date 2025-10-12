Thé dansant Octobre Rose avec Laurent PIRE Salle des Fontaines Castillonnès

Thé dansant Octobre Rose avec Laurent PIRE Salle des Fontaines Castillonnès dimanche 12 octobre 2025.

Thé dansant Octobre Rose avec Laurent PIRE

Salle des Fontaines D121 Castillonnès Lot-et-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-12

fin : 2025-10-12

Date(s) :

2025-10-12

Dans le cadre d’Octobre Rose et au profit de l’institut Bergonié pour la lutte contre le cancer., l’association Chansons Passion organise un thé dansant avec l’accordéoniste Laurent PIRE et un orchestre à 5 éléments.

Réservation par téléphone.

Eau et collation offertes.

Salle des Fontaines D121 Castillonnès 47330 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 94 76

English : Thé dansant Octobre Rose avec Laurent PIRE

The Chansons Passion association is organizing a tea dance with accordionist Laurent PIRE and a 5-piece orchestra, in aid of the Bergonié Institute’s fight against cancer.

Reservations by telephone.

Water and snacks available.

German : Thé dansant Octobre Rose avec Laurent PIRE

Im Rahmen des Rosa Oktobers und zugunsten des Instituts Bergonié für den Kampf gegen Krebs. organisiert der Verein Chansons Passion einen Tanztee mit dem Akkordeonisten Laurent PIRE und einem fünfgliedrigen Orchester.

Reservierung per Telefon.

Wasser und Snacks werden angeboten.

Italiano :

Nell’ambito delle celebrazioni dell’Ottobre Rosa e a favore della lotta contro il cancro dell’Istituto Bergonié, l’associazione Chansons Passion organizza un tè danzante con il fisarmonicista Laurent PIRE e un’orchestra di 5 elementi.

Prenotazioni telefoniche.

Acqua e snack a disposizione.

Espanol : Thé dansant Octobre Rose avec Laurent PIRE

En el marco de las celebraciones del Octubre Rosa y a beneficio de la lucha contra el cáncer del Instituto Bergonié, la asociación Chansons Passion organiza un baile del té con el acordeonista Laurent PIRE y una orquesta de 5 músicos.

Reservas por teléfono.

Agua y tentempiés disponibles.

