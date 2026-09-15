Thé dansant – Olivier Plisson Duo Le Palais Royan Événements Royan

Informations pratiques

Royan

Thé dansant – Olivier Plisson Duo

Le Palais Royan Événements 42 avenue des Congrès Royan Charente-Maritime

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

1 entrée, 1 pâtisserie et 1 boisson chaude

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-13 14:30:00

fin : 2026-10-13 18:00:00

Date(s) :

2026-10-13

On se retrouve au Palais pour un thé dansant convivial et musical !

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Le Palais Royan Événements 42 avenue des Congrès Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 00 00 accueil.pdc@royanatlantique.fr

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English :

Let’s meet at the Palais for a fun and musical dance party!

L’événement Thé dansant – Olivier Plisson Duo Royan a été mis à jour le 2026-08-31 par Royan Atlantique