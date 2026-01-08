Thé dansant orchestre Didier Malvezin Salle polyvalente Ussel
Thé dansant orchestre Didier Malvezin Salle polyvalente Ussel dimanche 1 février 2026.
Thé dansant orchestre Didier Malvezin
Salle polyvalente 3 Rue du stade Ussel Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-01
fin : 2026-02-01
Date(s) :
2026-02-01
L’association Un temps pour soi organise un thé dansant avec l’orchestre de Didier Malvezin. .
Salle polyvalente 3 Rue du stade Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 70 69 31 00 asso19200@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Thé dansant orchestre Didier Malvezin
L’événement Thé dansant orchestre Didier Malvezin Ussel a été mis à jour le 2026-01-06 par Office de Tourisme de Haute Corrèze