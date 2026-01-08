Thé dansant orchestre Didier Malvezin Salle polyvalente Ussel

Thé dansant orchestre Didier Malvezin Salle polyvalente Ussel dimanche 1 février 2026.

Salle polyvalente 3 Rue du stade Ussel Corrèze

Début : 2026-02-01
2026-02-01

L’association Un temps pour soi organise un thé dansant avec l’orchestre de Didier Malvezin.   .

Salle polyvalente 3 Rue du stade Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 70 69 31 00  asso19200@gmail.com

