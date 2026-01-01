Thé Dansant Orchestre J F Carcagno Familles Rurales Les Bordes
Thé Dansant Orchestre J F Carcagno Familles Rurales Les Bordes dimanche 25 janvier 2026.
Rue du Château d’Eau Les Bordes Loiret
Tarif : 13 EUR
Dimanche 2026-01-25 14:30:00
2026-01-25
Venez partager un moment chaleureux et festif lors du thé dansant des Bordes, animé par l’orchestre de JF Carcagno.
Laissez-vous porter par une ambiance conviviale et chaleureuse.
Un après-midi placé sous le signe de la danse, de la musique et de la bonne humeur, à savourer entre amis ou en famille. 13 .
Rue du Château d’Eau Les Bordes 45460 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 63 66 05 35
