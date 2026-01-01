Thé Dansant Orchestre J F Carcagno Familles Rurales Les Bordes

Thé Dansant Orchestre J F Carcagno Familles Rurales

Rue du Château d’Eau Les Bordes Loiret

Tarif : 13 – 13 – EUR

13

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-01-25 14:30:00

fin : 2026-01-25

Date(s) :

2026-01-25

Venez partager un moment chaleureux et festif lors du thé dansant des Bordes, animé par l’orchestre de JF Carcagno.

Laissez-vous porter par une ambiance conviviale et chaleureuse.

Un après-midi placé sous le signe de la danse, de la musique et de la bonne humeur, à savourer entre amis ou en famille. 13 .

Rue du Château d’Eau Les Bordes 45460 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 63 66 05 35

