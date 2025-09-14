Thé dansant Orchestre Karine Fontaine Ferrières-en-Gâtinais
Thé dansant Orchestre Karine Fontaine
Ferrières-en-Gâtinais Loiret
Tarif : 14 – 14 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-09-14 14:00:00
fin : 2025-09-14
2025-09-14
Venez passer un moment convivial avec Karine Fontaine et son orchestre au thé dansant à Ferrières. Démarrez la rentrée en musique et de bonne humeur ! 14 .
Ferrières-en-Gâtinais 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 63 62 31 48
English :
Thé dansant Karine Fontaine Orchestra
German :
Tanztee Orchester Karine Fontaine
Italiano :
Thé dansant Orchestra Karine Fontaine
Espanol :
Thé dansant Orquesta Karine Fontaine
