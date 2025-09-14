Thé dansant Orchestre Karine Fontaine Ferrières-en-Gâtinais

Thé dansant Orchestre Karine Fontaine Ferrières-en-Gâtinais dimanche 14 septembre 2025.

Ferrières-en-Gâtinais Loiret

Tarif : 14 – 14 – EUR
Tarif de base plein tarif

Début : 2025-09-14 14:00:00
fin : 2025-09-14

2025-09-14

Thé dansant Orchestre Karine Fontaine
Venez passer un moment convivial avec Karine Fontaine et son orchestre au thé dansant à Ferrières. Démarrez la rentrée en musique et de bonne humeur ! 14  .

Ferrières-en-Gâtinais 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 63 62 31 48 

English :

Thé dansant Karine Fontaine Orchestra

German :

Tanztee Orchester Karine Fontaine

Italiano :

Thé dansant Orchestra Karine Fontaine

Espanol :

Thé dansant Orquesta Karine Fontaine

