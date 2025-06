Thé dansant Orchestre Mélodi’z – Gramat 15 juin 2025 12:00

Lot

Thé dansant Orchestre Mélodi’z Salle Jean Dumas Gramat Lot

Les Amis de Lulu organise un thé dansant à la Salle Jean Dumas de Gramat

12 h repas

14h danse

Tourrain offert en soirée 25 .

Salle Jean Dumas

Gramat 46500 Lot Occitanie +33 6 07 73 11 52

English :

Les Amis de Lulu organizes a tea dance at the Salle Jean Dumas in Gramat

German :

Les Amis de Lulu organisiert einen Tanztee in der Salle Jean Dumas in Gramat

Italiano :

Les Amis de Lulu organizzano un ballo del tè presso la Salle Jean Dumas di Gramat

Espanol :

Les Amis de Lulu organizan un baile de té en la Salle Jean Dumas de Gramat

