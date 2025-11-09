Thé Dansant organisé par le groupe folklorique Lous Pastourios Monistrol-sur-Loire
La Capitelle Monistrol-sur-Loire Haute-Loire
Début : 2025-11-09 14:30:00
fin : 2025-11-09
2025-11-09
Thé dansant organisé par le groupe Folklorique LOUS PASTOURIOS avec l’orchestre de Gilles Saby
A 14h30 à la Capitelle Site du Mazel
Entrée 12 euros (pâtisserie offerte)
La Capitelle Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14
English :
Tea dance organized by the Folklore group LOUS PASTOURIOS with Gilles Saby?s orchestra
2.30pm at La Capitelle Site du Mazel
Admission: 12 euros (pastries included)
German :
Tanztee, organisiert von der Folkloregruppe LOUS PASTOURIOS mit dem Orchester von Gilles Saby
Um 14:30 Uhr in La Capitelle Site du Mazel
Eintritt: 12 Euro (kostenloses Gebäck)
Italiano :
Danza del tè a cura del gruppo folcloristico LOUS PASTOURIOS con l’orchestra di Gilles Saby
14.30 presso La Capitelle Site du Mazel
Ingresso: 12 euro (pasticcini in omaggio)
Espanol :
Baile del té organizado por el grupo folclórico LOUS PASTOURIOS con la orquesta de Gilles Saby
14.30 h en La Capitelle Site du Mazel
Entrada: 12 euros (pastas incluidas)
L’événement Thé Dansant organisé par le groupe folklorique Lous Pastourios Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2025-10-01 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron