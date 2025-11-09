Thé Dansant organisé par le groupe folklorique Lous Pastourios Monistrol-sur-Loire

Thé Dansant organisé par le groupe folklorique Lous Pastourios

La Capitelle Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Début : 2025-11-09 14:30:00

fin : 2025-11-09

Date(s) :

2025-11-09

Thé dansant organisé par le groupe Folklorique LOUS PASTOURIOS avec l’orchestre de Gilles Saby

A 14h30 à la Capitelle Site du Mazel

Entrée 12 euros (pâtisserie offerte)

La Capitelle Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14

English :

Tea dance organized by the Folklore group LOUS PASTOURIOS with Gilles Saby?s orchestra

2.30pm at La Capitelle Site du Mazel

Admission: 12 euros (pastries included)

German :

Tanztee, organisiert von der Folkloregruppe LOUS PASTOURIOS mit dem Orchester von Gilles Saby

Um 14:30 Uhr in La Capitelle Site du Mazel

Eintritt: 12 Euro (kostenloses Gebäck)

Italiano :

Danza del tè a cura del gruppo folcloristico LOUS PASTOURIOS con l’orchestra di Gilles Saby

14.30 presso La Capitelle Site du Mazel

Ingresso: 12 euro (pasticcini in omaggio)

Espanol :

Baile del té organizado por el grupo folclórico LOUS PASTOURIOS con la orquesta de Gilles Saby

14.30 h en La Capitelle Site du Mazel

Entrada: 12 euros (pastas incluidas)

