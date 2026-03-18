Thé dansant

Inclu K’Fé 8 place du Fronton Orx Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

Préparez vos chaussures de danse?: nous vous avons concocté une après-midi et soirée qui va swinguer !

On commence l’après midi en douceur avec un thé dansant, parfait pour nos danseurs et danseuses qui apprécient les ambiances élégantes et tranquilles. Une occasion d’apprendre les danses à deux, ou de se dégourdir les jambes pour les plus expérimentés.

Et quand la soirée arrive, on monte le volume ! L’apéritif dansant prendra le relais pour une ambiance résolument tournée vers la bonne humeur. .

Inclu K’Fé 8 place du Fronton Orx 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 9 88 59 45 17 inclukfe@gmail.com

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English : Thé dansant

Get your dancing shoes ready: we’ve put together an afternoon and evening that’s sure to swing!

L’événement Thé dansant Orx a été mis à jour le 2026-03-14 par OTI LAS