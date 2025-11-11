Thé dansant Centre Culturel et de Congrès Paray-le-Monial
Centre Culturel et de Congrès 9 Boulevard du Collège Paray-le-Monial Saône-et-Loire
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Début : 2025-11-11 14:30:00
fin : 2025-11-11
Thé dansant organisé par la FNACA animé par Damien Poyard. Réservation uniquement aux heures de repas. .
