Thé dansant, allée Anna de Noailles Pau
Thé dansant, allée Anna de Noailles Pau dimanche 4 janvier 2026.
Thé dansant
allée Anna de Noailles Palais Beaumont Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-04
fin : 2026-01-04
Date(s) :
2026-01-04
Un thé dansant par mois au Palais Beaumont, Palais des Congrès de Pau !
Orchestre Hugues Lamagat
Pau, Capitale Humaine prend le relais de l’association PEP’S, pour proposer une fois par mois, dans les salons du Palais Beaumont, un thé dansant le dimanche après-midi➡️ .
allée Anna de Noailles Palais Beaumont Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 82 24 98
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Thé dansant
L’événement Thé dansant Pau a été mis à jour le 2025-12-24 par OT Pau