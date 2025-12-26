Thé dansant, allée Anna de Noailles Pau

Thé dansant

allée Anna de Noailles Palais Beaumont Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

Un thé dansant par mois au Palais Beaumont, Palais des Congrès de Pau !

Orchestre Jacki Laffont

Pau, Capitale Humaine prend le relais de l’association PEP’S, pour proposer une fois par mois, dans les salons du Palais Beaumont, un thé dansant le dimanche après-midi➡️ .

allée Anna de Noailles Palais Beaumont Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 82 24 98

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Thé dansant

L’événement Thé dansant Pau a été mis à jour le 2025-12-24 par OT Pau