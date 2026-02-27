Thé dansant Pensol
Thé dansant Pensol dimanche 29 mars 2026.
Salle polyvalente Pensol Haute-Vienne
Tarif : 12 – 12 – EUR
Venez danser et passer un moment de convivialité avec l’Orchestre Quentin Laroche ! .
Salle polyvalente Pensol 87440 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 30 53 23
English : Thé dansant
