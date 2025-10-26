Thé Dansant Sévan Parc Hôtel Pertuis

Thé Dansant Sévan Parc Hôtel Pertuis dimanche 26 octobre 2025.

Thé Dansant

Dimanche 26 octobre 2025 de 15h à 19h. Sévan Parc Hôtel 914 Rte de la Bastidonne Pertuis Vaucluse

Début : 2025-10-26 15:00:00

fin : 2025-10-26 19:00:00

2025-10-26

Un Thé Dansant organisé le dimanche 26 octobre 2025 de 15h00 à 19h00 au Sévan parc hôtel.

Une animation avec un orchestre Kadence.

L’entrée est de 15 € avec une boisson et une pâtisserie maison au choix. .

Sévan Parc Hôtel 914 Rte de la Bastidonne Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 86 78 25 89

English :

A Thé Dansant organized on Sunday, October 26, 2025 from 3:00 pm to 7:00 pm at the Sévan parc hôtel.

German :

Ein Tanztee, der am Sonntag, den 26. Oktober 2025, von 15.00 bis 19.00 Uhr im Sevan Parc Hotel veranstaltet wird.

Italiano :

Un Thé Dansant si terrà domenica 26 ottobre 2025 dalle 15.00 alle 19.00 presso l’hôtel Sévan parc.

Espanol :

El Thé Dansant se celebrará el domingo 26 de octubre de 2025, de 15.00 a 19.00 horas, en el Sévan parc hôtel.

