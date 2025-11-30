Thé Dansant Sévan Parc Hôtel Pertuis
Thé Dansant Sévan Parc Hôtel Pertuis dimanche 30 novembre 2025.
Thé Dansant
Dimanche 30 novembre 2025 de 15h à 19h. Sévan Parc Hôtel 914 Rte de la Bastidonne Pertuis Vaucluse
Début : 2025-11-30 15:00:00
fin : 2025-11-30 19:00:00
2025-11-30
Un Thé Dansant organisé le dimanche 30 novembre 2025 de 15h00 à 19h00 au Sévan parc hôtel.
Le Café des Sports et le Sévan Parc Hôtel vous invitent à leur Thé Dansant le 30 novembre 2025 de 15 h à 19 h. Une animation avec un orchestre et Alexandre Melchior.
L’entrée est de 15 € avec une boisson et une pâtisserie maison au choix. .
Sévan Parc Hôtel 914 Rte de la Bastidonne Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 86 78 25 89
English :
A Thé Dansant organized on Sunday, November 30, 2025 from 3:00 pm to 7:00 pm at the Sévan parc hôtel.
German :
Ein Tanztee, der am Sonntag, den 30. November 2025, von 15.00 bis 19.00 Uhr im Sevan Parc Hotel organisiert wird.
Italiano :
Un Thé Dansant si terrà domenica 30 novembre 2025 dalle 15.00 alle 19.00 presso l’hôtel Sévan parc.
Espanol :
El Thé Dansant se celebrará el domingo 30 de noviembre de 2025, de 15.00 a 19.00 horas, en el Sévan parc hôtel.
L’événement Thé Dansant Pertuis a été mis à jour le 2025-11-06 par Office de Tourisme de Pertuis