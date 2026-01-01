Thé Dansant Sévan Parc Hôtel Pertuis

Thé Dansant

Dimanche 25 janvier 2026 de 15h à 19h. Sévan Parc Hôtel 914 Rte de la Bastidonne Pertuis Vaucluse

Début : 2026-01-25 15:00:00

fin : 2026-01-25 19:00:00

2026-01-25

Un Thé Dansant organisé le dimanche 25 janvier 2026 de 15h00 à 19h00 au Sévan parc hôtel 914 Route de la Bastidonne.

Le Café des Sports et le Sévan Parc Hôtel vous invitent à leur Thé Dansant le 25 Janvier 2026 de 15 h à 19 h. Une animation avec Trumpet Desir.

L’entrée est de 15 € avec une boisson et une pâtisserie maison au choix.



Réservation 04 86 78 25 89 .

Sévan Parc Hôtel 914 Rte de la Bastidonne Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 86 78 25 89

English :

A Thé Dansant organized on Sunday January 25, 2026 from 3:00 pm to 7:00 pm at Sévan parc hôtel 914 Route de la Bastidonne.

