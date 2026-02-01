Thé Dansant Sévan Parc Hôtel Pertuis

Thé Dansant

Dimanche 22 février 2026 de 15h à 19h. Sévan Parc Hôtel 914 Rte de la Bastidonne Pertuis Vaucluse

Un Thé Dansant organisé le dimanche 22 février 2026 de 15h00 à 19h00 au Sévan parc hôtel.

Le Café des Sports et le Sévan Parc Hôtel vous invitent à leur Thé Dansant le 22 février de 15 h à 19 h. Une animation avec un orchestre et Alexandre Melchior.

L’entrée est de 15 € avec une boisson et une pâtisserie maison au choix.



Information et réservation 04 86 78 25 89 .

Sévan Parc Hôtel 914 Rte de la Bastidonne Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 86 78 25 89

English :

A Thé Dansant organized on Sunday February 22, 2026 from 3:00 pm to 7:00 pm at the Sévan parc hôtel.

