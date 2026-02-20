Thé dansant Place des Promenades Pesmes

Thé dansant

Place des Promenades Maison Pour Tous Pesmes Haute-Saône

Début : 2026-03-01 14:30:00

fin : 2026-03-01

2026-03-01

La Main de l’Amitié organise un thé dansant animé par Florent Gorris.

Buvette, brioches, gaufres. .

Place des Promenades Maison Pour Tous Pesmes 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 80 73 38

