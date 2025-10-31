THÉ DANSANT SALLE DES FÊTES RENÉ LOUBET Pins-Justaret
THÉ DANSANT SALLE DES FÊTES RENÉ LOUBET Pins-Justaret vendredi 31 octobre 2025.
THÉ DANSANT
SALLE DES FÊTES RENÉ LOUBET Chemin de la Croisette Pins-Justaret Haute-Garonne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Début : 2025-10-31 14:30:00
Les pass’y âges ont le plaisir de vous convier à cet après- midi dansante avec une belle musicalité et une super ambiance. Animé par Florence Oliver, en duo.
Au programme animation musicale, danse et tombola pour vous faire un petit plaisir!
Réservation très conseillée (160 places max )
Entrée payante, thé- café bouteille d’eau offerte. 10 .
SALLE DES FÊTES RENÉ LOUBET Chemin de la Croisette Pins-Justaret 31860 Haute-Garonne Occitanie lespassyages@gmail.com
English :
Les pass’y âges are delighted to invite you to an afternoon of dancing with great music and a great atmosphere. Hosted by Florence Oliver, in duet.
German :
Die Pass’y âges freuen sich, Sie zu diesem Tanznachmittag mit schöner Musik und toller Stimmung einzuladen. Moderiert von Florence Oliver, im Duett.
Italiano :
Les pass’y âges sono lieti di invitarvi a questo pomeriggio di ballo con grande musica e grande atmosfera. Ospitato da Florence Oliver, in duo.
Espanol :
Les pass’y âges están encantados de invitarle a esta tarde de baile con buena música y un gran ambiente. Presentado por Florence Oliver, en dúo.
