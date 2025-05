THÉ DANSANT – AMICALE DES RETRAITÉS Pissos, 8 juin 2025 14:30, Pissos.

Landes

THÉ DANSANT AMICALE DES RETRAITÉS 35 PLACE DES RADELEURS Pissos Landes

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-08 14:30:00

fin : 2025-06-08 18:30:00

Date(s) :

2025-06-08

A l’occasion des fêtes de la Pentecôte à Pissos l’Amicale des Retraités du Secteur de Pissos organise un Thé dansant animé par Jacky DUMARTIN .

Ouvert à tous et sur inscription de préférence auprès de Janine au 06.37.43.36.91 ou Agnès au 06.75.01.31.16

A l’occasion des fêtes de la Pentecôte à Pissos l’Amicale des Retraités du Secteur de Pissos organise un Thé dansant animé par Jacky DUMARTIN .

Ouvert à tous et sur inscription de préférence auprès de Janine au 06.37.43.36.91 ou Agnès au 06.75.01.31.16 .

AMICALE DES RETRAITÉS 35 PLACE DES RADELEURS

Pissos 40410 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 43 36 91 retraitespissos@orange.fr

English : THÉ DANSANT

To mark the Pentecost festivities in Pissos, the Amicale des Retraités du Secteur de Pissos is organizing a Tea Dance hosted by Jacky DUMARTIN.

Open to all, please register with Janine on 06.37.43.36.91 or Agnès on 06.75.01.31.16

German : THÉ DANSANT

Anlässlich der Pfingstfeiertage in Pissos organisiert die Amicale des Retraités du Secteur de Pissos einen Tanztee, der von Jacky DUMARTIN moderiert wird.

Offen für alle und mit Anmeldung vorzugsweise bei Janine unter 06.37.43.36.91 oder Agnès unter 06.75.01.31.16

Italiano :

In occasione delle celebrazioni della Pentecoste a Pissos, l’Amicale des Retraités du Secteur de Pissos organizza una danza del tè condotta da Jacky DUMARTIN.

Aperta a tutti, è necessaria l’iscrizione, da effettuarsi preferibilmente presso Janine allo 06.37.43.36.91 o Agnès allo 06.75.01.31.16

Espanol : THÉ DANSANT

Con motivo de las celebraciones de Pentecostés en Pissos, la Amicale des Retraités du Secteur de Pissos organiza un baile del té animado por Jacky DUMARTIN.

Abierto a todos, inscripción obligatoria, preferiblemente con Janine al 06.37.43.36.91 o Agnès al 06.75.01.31.16

L’événement THÉ DANSANT Pissos a été mis à jour le 2025-05-22 par OT Cœur Haute Lande