Thé dansant

rue des Roses Salle polyvalente Plaine-de-Walsch Moselle

Tarif : – – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-03-08 14:30:00

fin : 2026-03-08 17:00:00

Date(s) :

2026-03-08

Le Club de l’amitié de Plaine de Walsch vous invite à participer à son thé dansant ! Il sera animé par Bievertaler. Entrée payante.Adultes

8 .

rue des Roses Salle polyvalente Plaine-de-Walsch 57870 Moselle Grand Est +33 6 78 79 58 32

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Plaine de Walsch Friendship Club invites you to its tea dance! Entertainment by Bievertaler. Admission charge.

L’événement Thé dansant Plaine-de-Walsch a été mis à jour le 2026-02-18 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG