Thé dansant Plaine-de-Walsch

rue des Roses Salle polyvalente Plaine-de-Walsch Moselle
Début : Dimanche Dimanche 2026-03-08 14:30:00
fin : 2026-03-08 17:00:00
2026-03-08
Le Club de l’amitié de Plaine de Walsch vous invite à participer à son thé dansant ! Il sera animé par Bievertaler. Entrée payante.Adultes
rue des Roses Salle polyvalente Plaine-de-Walsch 57870 Moselle Grand Est +33 6 78 79 58 32
The Plaine de Walsch Friendship Club invites you to its tea dance! Entertainment by Bievertaler. Admission charge.
