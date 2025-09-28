Thé dansant Pléhédel
Thé dansant Pléhédel dimanche 28 septembre 2025.
Thé dansant
Place du Printemps Pléhédel Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-28 14:30:00
fin : 2025-09-28 18:30:00
Date(s) :
2025-09-28
Thé dansant organisé par le Club des Bruyères de Pléhédel, animé par Christian Le Roy et Malou. Café, Thé ou Chocolat et viennoiseries offerts. .
Place du Printemps Pléhédel 22290 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 08 37 78 59
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Thé dansant Pléhédel a été mis à jour le 2025-08-22 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol