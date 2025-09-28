Thé dansant Pléhédel

Thé dansant Pléhédel dimanche 28 septembre 2025.

Thé dansant

Place du Printemps Pléhédel Côtes-d’Armor

Début : 2025-09-28 14:30:00

fin : 2025-09-28 18:30:00

2025-09-28

Thé dansant organisé par le Club des Bruyères de Pléhédel, animé par Christian Le Roy et Malou. Café, Thé ou Chocolat et viennoiseries offerts. .

Place du Printemps Pléhédel 22290 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 08 37 78 59

