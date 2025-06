Thé dansant Salle des fêtes « Ostrea » Plouézec 22 juin 2025 14:00

Thé dansant proposé par l’association Sonadenn.Il sera animé par Christophe Delann qui vous fera danser sur toutes sortes de danses de salon. Christophe Delann est un chanteur multi-instrumentiste (accordéon, guitare et trompette). Il joue en solo et continue par ailleurs d’être musicien chanteur dans les orchestres de Silvère Burlot, Alexandre Monnier ou la belle époque…. Vous pourrez vous restaurer selon vos goûts avec thé, café gourmand, boissons diverses, pâtisseries et crêpes. .

Salle des fêtes « Ostrea » 24 Place des Droits de l’Homme

Plouézec 22470 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 80 34 25 41

