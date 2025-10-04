Thé dansant Plouhinec

Thé dansant Plouhinec samedi 4 octobre 2025.

Thé dansant

Salle Jeanne Plouhinec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04 14:30:00
fin : 2025-10-04 18:30:00

Date(s) :
2025-10-04

Thé dansant de la rentée organisé par Danses en Cap Sizun.
Animation Christian Leroy et Malou.
Sans réservation.   .

Salle Jeanne Plouhinec 29780 Finistère Bretagne +33 6 63 03 41 91 

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Thé dansant Plouhinec a été mis à jour le 2025-08-27 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz