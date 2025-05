Thé dansant polonais – Évin-Malmaison, 18 mai 2025 07:00, Évin-Malmaison.

Pas-de-Calais

Thé dansant polonais 143 rue Emile Basly Salle Augustin Dutilleul Évin-Malmaison Pas-de-Calais

Tarif :

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-18

fin : 2025-05-18

Date(s) :

2025-05-18

Animé par Derek Bardzinski et son ensemble

Venez passer une soirée à vous déhancher sur des musiques polonaises tout en profitant d’une belle ambiance. .

143 rue Emile Basly Salle Augustin Dutilleul

Évin-Malmaison 62141 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 47 30 46 51

English :

Hosted by Derek Bardzinski and his ensemble

German :

Moderiert von Derek Bardzinski und seinem Ensemble

Italiano :

Ospitato da Derek Bardzinski e dal suo ensemble

Espanol :

Presentado por Derek Bardzinski y su conjunto

L’événement Thé dansant polonais Évin-Malmaison a été mis à jour le 2025-04-22 par Office de Tourisme de Lens-Liévin