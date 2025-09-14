Thé dansant Pont-Croix
Thé dansant Pont-Croix dimanche 14 septembre 2025.
Thé dansant
Espace culturel Louis Bolloré Pont-Croix Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-14 14:30:00
fin : 2025-09-14 18:30:00
Date(s) :
2025-09-14
Thé dansant danses de salon (valse, tango, paso, cumbria, etc …) présenté par le club de l’Amitié de Pont-Croix. Café crêpes. .
Espace culturel Louis Bolloré Pont-Croix 29790 Finistère Bretagne +33 2 98 70 46 59
