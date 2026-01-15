Thé dansant Pont-Croix
Thé dansant Pont-Croix dimanche 22 février 2026.
Thé dansant
Espace culturel Louis Bolloré Pont-Croix Finistère
Début : 2026-02-22 14:30:00
fin : 2026-02-22 18:30:00
2026-02-22
Thé dansant danses de salon (valse, tango, paso, cumbria, etc …) présenté par le club de l’Amitié de Pont-Croix. Café crêpes. .
Espace culturel Louis Bolloré Pont-Croix 29790 Finistère Bretagne +33 2 98 70 46 59
English : Thé dansant
