Thé dansant Port-de-Lanne

Thé dansant Port-de-Lanne dimanche 21 septembre 2025.

Thé dansant

Salle Polyvalente Port-de-Lanne Landes

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-21

Rejoignez Port-de-Lanne pour une après-midi festive, organisée par l’Amicale de Port de Lanne, avec un thé dansant qui promet de la bonne humeur et de bons moments!

Buvette et crêpe sur place.

Salle Polyvalente Port-de-Lanne 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 89 16 34

English : Thé dansant

Join Port-de-Lanne for a festive afternoon, organized by the Amicale de Port de Lanne, with a tea dance that promises good spirits and good times!

Refreshments and crêpes available.

German : Thé dansant

Kommen Sie nach Port-de-Lanne zu einem festlichen Nachmittag, der von der Amicale de Port de Lanne organisiert wird. Der Tanztee verspricht gute Laune und viel Spaß!

Getränke und Crêpes sind vor Ort erhältlich.

Italiano :

Un pomeriggio di festa a Port-de-Lanne, organizzato dall’Amicale de Port de Lanne, con un tè danzante che promette buon umore e divertimento!

Rinfreschi e crêpes a disposizione.

Espanol : Thé dansant

Únase a Port-de-Lanne para una tarde festiva, organizada por la Amicale de Port de Lanne, con un baile del té que promete buen humor y buenos momentos

Refrescos y crepes disponibles.

