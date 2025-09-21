Thé dansant Port-de-Lanne
Thé dansant Port-de-Lanne dimanche 21 septembre 2025.
Thé dansant
Salle Polyvalente Port-de-Lanne Landes
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-21
Rejoignez Port-de-Lanne pour une après-midi festive, organisée par l’Amicale de Port de Lanne, avec un thé dansant qui promet de la bonne humeur et de bons moments!
Buvette et crêpe sur place.
Rejoignez Port-de-Lanne pour une après-midi festive, organisée par l’Amicale de Port de Lanne, avec un thé dansant qui promet de la bonne humeur et de bons moments!
Buvette et crêpe sur place. .
Salle Polyvalente Port-de-Lanne 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 89 16 34
English : Thé dansant
Join Port-de-Lanne for a festive afternoon, organized by the Amicale de Port de Lanne, with a tea dance that promises good spirits and good times!
Refreshments and crêpes available.
German : Thé dansant
Kommen Sie nach Port-de-Lanne zu einem festlichen Nachmittag, der von der Amicale de Port de Lanne organisiert wird. Der Tanztee verspricht gute Laune und viel Spaß!
Getränke und Crêpes sind vor Ort erhältlich.
Italiano :
Un pomeriggio di festa a Port-de-Lanne, organizzato dall’Amicale de Port de Lanne, con un tè danzante che promette buon umore e divertimento!
Rinfreschi e crêpes a disposizione.
Espanol : Thé dansant
Únase a Port-de-Lanne para una tarde festiva, organizada por la Amicale de Port de Lanne, con un baile del té que promete buen humor y buenos momentos
Refrescos y crepes disponibles.
L’événement Thé dansant Port-de-Lanne a été mis à jour le 2025-09-16 par OT Pays d’Orthe et Arrigans