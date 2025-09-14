Thé dansant Maison du peuple Rambervillers

Thé dansant

Maison du peuple 02 Place Emile DROUËL Rambervillers Vosges

Tarif : – – EUR

Tarif réduit

Début : Dimanche Dimanche 2025-09-14 14:30:00

fin : 2025-09-14 19:00:00

2025-09-14

Nous aurons le plaisir d’animer pour la toute première fois le thé dansant.

Venez partager un bel après-midi festif et dynamique autour de la danse et de la musique, ambiance conviviale garantie.Tout public

Maison du peuple 02 Place Emile DROUËL Rambervillers 88700 Vosges Grand Est +33 6 09 66 75 56

English :

For the very first time, we’ll be hosting the tea dance.

Come and share a festive and dynamic afternoon of dancing and music, in a guaranteed convivial atmosphere.

German :

Wir haben das Vergnügen, zum ersten Mal einen Tanztee zu moderieren.

Wir freuen uns auf einen festlichen und dynamischen Nachmittag mit Tanz und Musik.

Italiano :

Per la prima volta, ospiteremo il ballo del tè.

Venite a godervi un pomeriggio festoso di balli e musica, con un’atmosfera amichevole garantita.

Espanol :

Por primera vez, organizaremos el baile del té.

Ven a disfrutar de una tarde festiva de baile y música, con un ambiente agradable garantizado.

