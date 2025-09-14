Thé dansant Maison du peuple Rambervillers
Thé dansant Maison du peuple Rambervillers dimanche 14 septembre 2025.
Thé dansant
Maison du peuple 02 Place Emile DROUËL Rambervillers Vosges
Début : Dimanche Dimanche 2025-09-14 14:30:00
fin : 2025-09-14 19:00:00
2025-09-14
Nous aurons le plaisir d’animer pour la toute première fois le thé dansant.
Venez partager un bel après-midi festif et dynamique autour de la danse et de la musique, ambiance conviviale garantie.Tout public
Maison du peuple 02 Place Emile DROUËL Rambervillers 88700 Vosges Grand Est +33 6 09 66 75 56
English :
For the very first time, we’ll be hosting the tea dance.
Come and share a festive and dynamic afternoon of dancing and music, in a guaranteed convivial atmosphere.
German :
Wir haben das Vergnügen, zum ersten Mal einen Tanztee zu moderieren.
Wir freuen uns auf einen festlichen und dynamischen Nachmittag mit Tanz und Musik.
Italiano :
Per la prima volta, ospiteremo il ballo del tè.
Venite a godervi un pomeriggio festoso di balli e musica, con un’atmosfera amichevole garantita.
Espanol :
Por primera vez, organizaremos el baile del té.
Ven a disfrutar de una tarde festiva de baile y música, con un ambiente agradable garantizado.
