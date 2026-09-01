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Thé dansant Maison des Arts et de la Culture Rémelfing

dimanche 27 septembre 2026 · Maison des Arts et de la Culture · Rémelfing

Thé dansant Maison des Arts et de la Culture Rémelfing

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Maison des Arts et de la Culture
Adresse
1 rue des Arts
Ville
57200 Rémelfing
Département
Moselle
Tarif
8 Tarif de base - plein tarif

Rémelfing

Thé dansant

Maison des Arts et de la Culture 1 rue des Arts Rémelfing Moselle

Tarif : – – EUR
8
Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-27 14:00:00
fin : 2026-09-27 19:00:00

Date(s) :
2026-09-27

Animée par l’orchestre « Duo Romance ».

Venez passer un après-midi convivial au rythme de la danse !
Nous vous attendons nombreux avec de la musique, de la danse, de la bonne humeur dans une ambiance chaleureuse.Adultes
8  .

Maison des Arts et de la Culture 1 rue des Arts Rémelfing 57200 Moselle Grand Est +33 3 87 98 07 07  remelfing.mairie@wanadoo.fr

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English :

Hosted by the « Duo Romance » orchestra.

Come spend a fun-filled afternoon dancing to the music!
We hope to see many of you there for music, dancing, and good cheer in a warm and welcoming atmosphere.

L’événement Thé dansant Rémelfing a été mis à jour le 2026-09-03 par OFFICE DE TOURISME DE SARREGUEMINES CONFLUENCES

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