Thé dansant Réquista
Thé dansant Réquista jeudi 13 novembre 2025.
Thé dansant
1 avenue de l’Europe 12170 Réquista Réquista Aveyron
Début : Jeudi 2025-11-13
fin : 2025-11-13
2025-11-13
Thé dansant organisé par le Restaurant LA SAVARINA animé par Bernard Gaches.
Thé dansant de 14h30 Renseignement 07 61 16 87 15 Facebook La Savarina restaurant. .
1 avenue de l’Europe 12170 Réquista Réquista 12170 Aveyron Occitanie +33 7 61 19 87 15 contact.lasavarina@gmail.com
English :
Tea dance organized by Restaurant LA SAVARINA, hosted by Bernard Gaches.
German :
Tanztee, organisiert vom Restaurant LA SAVARINA und moderiert von Bernard Gaches.
Italiano :
Ballo del tè organizzato dal ristorante LA SAVARINA e condotto da Bernard Gaches.
Espanol :
Baile del té organizado por el Restaurante LA SAVARINA y presentado por Bernard Gaches.
